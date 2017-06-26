Не пропустите новое световое шоу «Дыхание моря» в Набережночелнинском дельфинарии!

25 Июль 2017 | Тема дня

Летние каникулы для любого ребенка – это время, которое хочется провести максимально интересно и продуктивно. Куда же поехать всей семьей в поисках новых впечатлений? Приезжайте в Челнинский дельфинарий – радость и незабываемые эмоции гарантированы!

Дельфинарий в г. Набережные Челны – единственный в нашем регионе стационарный дельфинарий, в котором можно познакомиться с морскими обитателями: дельфинами, белым китом (белуха), а также морским котиком.

Челнинский дельфинарий постоянно радует своих зрителей новыми услугами и обновляет программу выступлений. Этим летом дельфинарий подготовил для своих зрителей настоящий сюрприз – новинку летнего сезона - световое шоу "Дыхание моря "

Хотите прикоснуться к морю, услышать его дыхание, стать частью загадочного мира морских млекопитающих и познакомиться с ними поближе? Тогда ждем вас на новом световом шоу «Дыхание моря».

Световое шоу "Дыхание Моря" from Chelnu Delphinarium on Vimeo.

Новое световое и музыкальное сопровождение, новые цирковые и эстрадные номера, выступления морских артистов создадут поистине фантастическую атмосферу праздника и заставят Вас почувствовать магическую силу морской стихии.

Световое шоу «Дыхание моря» длится около часа и полностью поглощает внимание, как взрослых, так и юных зрителей!

Морской котик, Дальневосточный белый кит, дельфины, живая музыка, танцы, а также невероятные акробатические номера ждут своего зрителя!

Почувствуйте дыхание моря в дельфинарии г. Набережные Челны!

Расписание представлений и стоимость билетов узнать здесь

Не пропустите это удивительное событие, приходите летом в Дельфинарий Набережных Челнов.

Световое шоу «Дыхание моря» будет проходить в дельфинарии по субботам в 15.00ч. и воскресеньям в 11.00ч., но если же Вы запланировали свой отдых на другое время — не стоит отчаиваться, ведь в другие дни можно стать зрителем не менее интересной шоу-программы «Пираты Карибского моря».

«Пираты Карибского моря» - захватывающее морское приключение, в котором зрители смогут ощутить себя дружной и сплоченной командой корабля "Черная жемчужина". Чтобы путешествие прошло удачно, детям нужно выполнить несколько заданий и помочь нашему капитану корабля. Морские обитатели дельфинария: Черноморские дельфины Афалина, пятнистый тюлень и Дальневосточный белый кит будут помогать ребятам в выполнении заданий. А насколько они будут сложными, Вы сможете узнать, посетив наше новое представление.

Устройте незабываемое морское путешествие для родных и близких, приезжайте в Челнинский дельфинарий!

Семейный отдых в дельфинарии – эмоции сближают!

Расписание представлений и стоимость билетов и услуг уточняйте на сайте или по тел. 8-800-707-45-47 (звонок бесплатный), (8552) 70-16-42

Предварительное бронирование и покупка билетов на сайте

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Набережная Тукая, д.12