30-градусная жара вновь вернется в Россию

25 Июль 2017 | новости Печать

30-градусная жара вновь вернется в Россию
В Москву этим летом все-таки придет 30-градусная жара, обещают синоптики. Значительного потепления ждут к концу начавшейся рабочей недели и в выходные.
 
 
По сообщению центра погоды "Фобос", уже сегодня столбики термометров поднимутся в мегаполисе до отметки +24 градуса. "Со вторника в столице возможны локальные ливни и грозы, но они не помешают солнцу прогревать воздух. И в конце рабочей недели максимальная температура в столице +29...+30 градусов", - сказано в прогнозе.
 
По данным Гидрометцентра РФ, потепление до +30 в Москве стоит ожидать уже в четверг. Продержится жара вплоть до воскресенья. При этом сопровождаться дождями она будет каждый день. 
 
 


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