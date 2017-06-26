30-градусная жара вновь вернется в Россию

25 Июль 2017 | новости

В Москву этим летом все-таки придет 30-градусная жара, обещают синоптики. Значительного потепления ждут к концу начавшейся рабочей недели и в выходные.

По сообщению центра погоды "Фобос", уже сегодня столбики термометров поднимутся в мегаполисе до отметки +24 градуса. "Со вторника в столице возможны локальные ливни и грозы, но они не помешают солнцу прогревать воздух. И в конце рабочей недели максимальная температура в столице +29...+30 градусов", - сказано в прогнозе.

По данным Гидрометцентра РФ, потепление до +30 в Москве стоит ожидать уже в четверг. Продержится жара вплоть до воскресенья. При этом сопровождаться дождями она будет каждый день.