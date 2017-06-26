"Вселенная дает знак" - Глава 12

- 12-
Четыре стихии... Огонь – «горячий» и опасный, если с ним «не водить дружбу». Вода - прохладная и чистая. Ветер - свежий и лёгкий. Земля - "живая и мертвая". Я, как все эти стихии вместе взятые... Мама всегда сравнивала меня с ними... Снова мысли и воспоминания заполнили мою голову. Я решила, что сбегу отсюда ночью, когда все уснут.
Стало очень тихо, и я решила, что уже пора. Я тихо вышла из комнаты, на цыпочках прошла мимо дежурного врача,
Теперь нужно узнать, где я и, как мне попасть домой. Эти вопросы "давили" на мое сознание. Черт возьми! Я даже не знаю где я! Придётся брести до утра, а потом спросить какой это район. Ничего не поделаешь.
- Ради папы, - повторяла я про себя, - только ради нашего счастья, в котором не место Клери.
Я двинулась вперёд. Я и не представляла, что меня ждёт за воротами этого здания...