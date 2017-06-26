"Вселенная дает знак" - Глава 12

25 Июль 2017 | Литературная страничка

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Четыре стихии... Огонь – «горячий» и опасный, если с ним «не водить дружбу». Вода - прохладная и чистая. Ветер - свежий и лёгкий. Земля - "живая и мертвая". Я, как все эти стихии вместе взятые... Мама всегда сравнивала меня с ними... Снова мысли и воспоминания заполнили мою голову. Я решила, что сбегу отсюда ночью, когда все уснут.

Стало очень тихо, и я решила, что уже пора. Я тихо вышла из комнаты, на цыпочках прошла мимо дежурного врача, пробежала мимо сторожа, который мирно спал. Осталось только открыть дверь, и я на свободе... Вот она. На счёт три - открываю. Раз... Два... Три... Я на свободе. Ветер обдувал мое лицо, волосы лезли в глаза и рот. Сорочку заносило в разные стороны. Было так хорошо, я вдохнула полной грудью так, что мои лёгкие, наверное, испытали наркотическое опьянение от воздуха...

Теперь нужно узнать, где я и, как мне попасть домой. Эти вопросы "давили" на мое сознание. Черт возьми! Я даже не знаю где я! Придётся брести до утра, а потом спросить какой это район. Ничего не поделаешь.

- Ради папы, - повторяла я про себя, - только ради нашего счастья, в котором не место Клери.

Я двинулась вперёд. Я и не представляла, что меня ждёт за воротами этого здания...

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА