Дорога Кукмора пополнилась искусственной неровностью

24 Июль 2017 | новости

На автодороге по улице Гагарина в Кукморе появилось препятствие

Его установили на проезжей части недалеко от знака «Пешеходный переход» и автобусной остановки. Водителям следует быть внимательнее.

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