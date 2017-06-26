Дорога Кукмора пополнилась искусственной неровностью

24 Июль 2017 | новости Печать

Дорога Кукмора пополнилась искусственной неровностью

На автодороге по улице Гагарина в Кукморе появилось препятствие

Его установили на проезжей части недалеко от знака «Пешеходный переход» и автобусной остановки. Водителям следует быть внимательнее.


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