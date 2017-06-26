Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 по 30 июля

24 Июль 2017 | новости

Гороскопы Василисы Володиной, известного астролога, помогут каждому составить эффективные планы на неделю. С помощью предложенных рекомендаций проще избежать негативного влияния планет и каждый день провести с пользой.

Планеты ощутимо влияют на каждый Знак Зодиака, пишет dailyhoro.ru. В дни, когда отрицательная энергетика препятствует активным действиям, необходимо использовать собственные силы и помощь стихий для удачи в личной и деловой сфере жизни.

Овен

Сильная позиция союзника-Солнца будет поддерживать энергетику Овнов на протяжении всей недели, однако антагонист Меркурий будет негативно влиять на деловую сферу жизни.

В понедельник ослабленная позиция Луны даст стимул для активных действий. Во вторник Меркурий станет причиной перепадов настроения, а в среду в соединении с Луной приведет к внутренним конфликтам и противоборству. В четверг астролог рекомендует умерить пыл из-за аспектов планет, которые будут негативно влиять на настроение, а в пятницу недружественные вашему Знаку планеты могут привести к ошибкам в работе.

На выходных Овнам важно не идти на поводу у своих сиюминутных желаний, чтобы не совершить необдуманных трат. Этот период чреват финансовыми потерями и недоброжелательным отношением окружающих вас людей.

Телец

На этой неделе Тельцам необходимо следовать составленному заранее плану. Со вторника сильная позиция покровителя-Меркурия будет удачна для решения финансовых дел, а слабая позиция Луны может привести к перепадам настроения.

Со вторника активная поддержка планеты-покровителя будет требовать активных действий, направленных на решение деловых вопросов. Однако аспекты планет могут вызвать нерешительность и сомнения, что негативно отразится на ваших планах. Используйте шепотки для привлечения удачи и внимательно относитесь к окружающим вас событиям.

В выходные дни астролог рекомендует заняться личными делами, а также упражнениями, повышающими энергетику и поднимающими настроение.

Близнецы

Неделя с 24 по 30 июля будет для Близнецов весьма продуктивной. Ваш покровитель Меркурий будет в сильной позиции со вторника, и его энергетика поможет добиться успехов.

Негативная энергетика Солнца в понедельник будет негативно влиять на личную сферу жизни, поэтому на 24 июля лучше не планировать свиданий и обсуждения важных вопросов со второй половинкой.

Со среды аспекты планет могут повлиять на принятие важных финансовых решений. Астролог советует Близнецам проявить бдительность и не раскрывать своих планов посторонним.

На выходных негативная солнечная энергетика отрицательно повлияет на настроение. Чтобы избежать эмоциональных всплесков, Близнецам стоит обратить внимание на практики медитаций, ведущие к внутренней гармонии.

Рак

Сильная позиция Меркурия со вторника может вызвать у Раков желание бросить все дела и провести время наедине с собой, а слабая поддержка планет-покровителей станет причиной повышенной чувствительности и сентиментальности.

С понедельника по вторник астролог рекомендует Ракам проявить упорство в достижении поставленных целей и не идти на поводу эмоций. Со среды по пятницу под влиянием аспектов планет у представителей вашего Знака могут возникнуть финансовые трудности и проблемы в общении с противоположным полом.

На выходных Василиса Володина советует заняться поддержанием организма в тонусе и уделить внимание поддержанию энергетического баланса.

Лев

Львов на этой неделе будет энергетически поддерживать покровитель Солнце, однако со вторника сильная позиция противника-Меркурия весьма понизит ваш энтузиазм.

24 и 25 июля астролог рекомендует Львам проявить активность, чтобы влиться в работу. Со среды негативное влияние Меркурия будет негативно отражаться на выполнении вдумчивой работы, поэтому Львам стоит искать занятия, не требующие повышенного внимания.

В выходные дни Львам предстоит нелегкий выбор между любимым делом и решением финансовых вопросов. Астролог рекомендует использовать интуицию и прислушиваться к советам близких.

Дева

Ваш покровитель Меркурий со вторника будет в сильной позиции и поддержит вашу активность как в деловой, так и в личной сфере жизни.

Первые дни недели Луна проведет в слабой позиции, что плохо скажется на настроении. Эмоциональные вспышки могут негативно повлиять на принятие ответственных решений. В среду будет удачный день для активной деловой работы, а в четверг и пятницу аспекты планет вновь дестабилизируют эмоциональный фон.

В выходные дни Девам важно занять нейтральную позицию и постараться найти компромисс в общении, дабы избежать неприятностей и конфликтных ситуаций.

Весы

Весам предстоит весьма плодотворная неделя. Со вторника ваши затраты энергетики будет компенсировать Меркурий, что весьма удачно для закладывания основ будущих свершений, разработки и реализации далеко идущих планов.

Аспект Меркурия с Ураном в понедельник негативно повлияет на восприятие окружающей действительности. Со среды по пятницу у Весов появится множество возможностей поправить свое финансовое положение.

В выходные дни ваши планы может нарушить негативная солнечная энергетика. Астролог призывает к бдительности и вниманию к собственному настроению. Не исключены ссоры и недопонимание с противоположным полом.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит опасаться необдуманных действий. Негативное влияние Меркурия может подтолкнуть к авантюрам, что негативно скажется на общей деятельности.

Благоприятное время ожидается с понедельника по вторник. Слабая позиция Луны не будет мешать претворению планов в жизнь. Продуктивность и желание добиться финансовой независимости помогут Скорпионам противостоять негативному влиянию планет с 26 по 28 июля.

Проявленная инициатива и упорство в выходные дни помогут представителям вашего Знака добиться поставленных целей. Это поможет вам в ведении деловых переговоров и налаживания отношений с коллегами и партнерами.

Стрелец

Усиление влияния Меркурия, вашего антагониста, потребует внутренней мобилизации сил и принятия ответственных решений.

Ослабленная позиция Луны, антагониста Стрельцов, с 24 по 25 июля будет удачной для дел, связанных с расчетами, новых проектов и развития собственного дела. Возросшая активность Меркурия в середине недели, по мнению астролога, будет негативно сказываться на работоспособности. В период со среды по пятницу Стрельцам стоит отказаться от трудоемкой работы.

Сильная позиция союзника-Солнца благоприятно повлияет на энергетику Стрельцов в выходные. Это время стоит посвятить активному отдыху и физическим упражнениям, направленным на поддержание тонуса организма.

Козерог

Начало недели будет удачным для решения вопросов по работе, поиску новой вакантной должности или продвижения по карьерной лестнице. В этом им поможет отсутствие негативного воздействия противника-Луны.

Со среды по пятницу активная поддержка Меркурия станет прекрасным стимулом для развития творческих способностей, активной работы над собственными проектами и улучшения отношений с родственниками.

В выходные дни астролог рекомендует внимательно относиться к своим денежным средствам и приобретать товары по списку, чтобы исключить необдуманные траты.

Водолей

Деловая активность у Водолеев будет связана с энергетической поддержкой сильного Меркурия. На этой неделе вам стоит начать реализовывать свои идеи и планы.

Конфликты в деловой сфере возможны из-за агрессивного влияния противника вашего Знака, Солнца. В связи с этим начало недели астролог рекомендует провести за одиночной работой. Удачное время для решения трудностей наступит с четверга по пятницу при поддержки аспектов дружественных вам планет.

В выходные дни энергетическая поддержка поможет Водолеям решить множество поставленных задач, а также заняться поисками подработки.

Рыбы

Рыбам астролог рекомендует запастись терпением. Сильная позиция антагониста-Меркурия со вторника будет создавать препятствия в деловой сфере.

В понедельник и вторник стоит опасаться импульсивных вспышек, связанных с ослабленной позицией покровителя-Луны. С середины недели вдумчивость и расчетливость поможет Рыбам избежать рискованных предприятий и исключить денежные потери.

В выходные дни Рыбам важно начать курс оздоровительных процедур, чтобы восстановить энергетический баланс перед предстоящей трудовой неделей.