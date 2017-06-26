В Туркаше из-за удара молнии сгорел дом (фото)

24 Июль 2017 | Происшествия в Кукморе

Раннее мы сообщали о том, что 21 июля около 12.30 поступило сообщение о горении одного из частных домов, расположенного в деревне Туркаш.

Как сообщили в районной пожарно-спасательной части, на момент прибытия пожарных сложилась следующая обстановка: горели жилой дом, нежилой дом и надворные постройки, существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседнее домовладение.

В результате огнем были полностью уничтожены дом, нежилой дом и сарай. К счастью, пострадавших нет.

Пожар произошел из-за удара молнии.