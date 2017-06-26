Памятка для родителей по профилактике выпадения детей из окна

24 Июль 2017 | новости



Рекомендации родителям о том, как защитить ребенка от падения из окна:



*Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок!



Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!



*Не ставьте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник и не упал низ.



*Не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.



*Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из открытых окон. Вы можете обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.



*Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движения малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду. Давайте детям уроки безопасности. Учите старших детей присматривать за младшими. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!



Запомните правила, которые сохранят жизнь вашему ребенку! Будьте бдительны!



