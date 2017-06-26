В Гидрометцентре рассказали, какая осень наступит после сырого лета

24 Июль 2017 | новости

После влажного лета может наступить сухая осень, считает заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Осадки стремятся к равновесию, сообщила она "Российской газете" .

Количество осадков в центральной полосе России снизится в ближайшую неделю. С понедельника температура постепенно пойдет на повышение. В начале недели в столице до 25 градусов, а во вторник до 27, в среду до 29 градусов. Последнюю неделю июля синоптики считают самым теплым периодом - "опушкой лета". И даже в нынешний холодный сезон эта неделя оправдывает свое название.

Погодные невзгоды, которые переживала Москва в конце недели, уйдут на север Поволжья. Сюда придут ливни, грозы, град и ветер 15-20 метров в секунду. Температура в основном 22-27 градусов.

В северных областях с грозами и порывистым ветром, в Мурманской области и Карелии 13-18 градусов. Летняя погода в Коми - 23-28 градусов, но тоже с дождем. В Калининградской области 19-24 градуса, с осадками.

Лето на юге. В Краснодарском крае 25-30 градусов, вода на побережье 25 градусов в районе Геленджика, 26 в районе Туапсе и Сочи. На побережье Азовского моря холоднее - 24 градуса. На побережье Крыма только 23 градуса, без осадков и жарко.

Вполне летние температуры за Уралом - выше 20 градусов. В Уральских регионах - 20-25 градусов, на южном Урале - 24-29 градусов. В Омской, Томской, Новосибирской областях 26-28 градусов. В Алтайском крае местами до 30 градусов, в республике Алтай 21-28 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края с дождями и грозами, температура 22-27 градусов.

В Иркутской области 24-29 градусов, при облачной погоде и дожде до 23 градусов. В Забайкальском крае и Бурятии от 25 до 25-30 градусов.

На Дальнем Востоке прошли сильные дожди. В Амурской области с воскресенья осадки уже небольшие, 23-28 градусов. В Хабаровском крае все еще ливни и грозы, 20-25 градусов.