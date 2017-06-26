Центр внешкольной работы Кукморского района стал обладателем гранта

24 Июль 2017 | Тема дня

С целью предоставления гранта для туристического оборудования среди городов и районов республики был объявлен конкурс.

Жюри по достоинству оценило подготовленный проект Центра внешкольной работы нашего района, один из восьми грантов (на сумму 500 тысяч рублей) был вручен ему. Эти средства пойдут на приобретение катамаранов и всего необходимого для туризма.