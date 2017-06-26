Жюри по достоинству оценило подготовленный проект Центра внешкольной работы нашего района, один из восьми грантов (на сумму 500 тысяч рублей) был вручен ему. Эти средства пойдут на приобретение катамаранов и всего необходимого для туризма.
Центр внешкольной работы Кукморского района стал обладателем гранта
24 Июль 2017 | Тема дня Печать
С целью предоставления гранта для туристического оборудования среди городов и районов республики был объявлен конкурс.
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