В Верхней Юмье прошел праздник – День села

24 Июль 2017 | новости Печать

В Верхней Юмье прошел праздник – День села

Концертной программы своими песнями гостей радовали ансамбли «Чипчирган» и «Марзан» из Вятских Полян

В Верхней Юмье прошел праздник – День села. Праздник прошел на лугу возле деревни, а главными героями стали талантливые и трудолюбивые местные жители. Радостью и хорошим настроением поделились с гостями мероприятия. В течение всего представления взрослые и дети доказывали это стихами, песнями и танцами, играми, конкурсами. На протяжении всей концертной программы своими песнями гостей радовали ансамбли «Чипчирган» и «Марзан» из Вятских Полян.


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