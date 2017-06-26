24 Июль 2017 | новости

В Верхней Юмье прошел праздник – День села. Праздник прошел на лугу возле деревни, а главными героями стали талантливые и трудолюбивые местные жители. Радостью и хорошим настроением поделились с гостями мероприятия. В течение всего представления взрослые и дети доказывали это стихами, песнями и танцами, играми, конкурсами. На протяжении всей концертной программы своими песнями гостей радовали ансамбли «Чипчирган» и «Марзан» из Вятских Полян.