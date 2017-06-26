В Поч.Кучукской школе состоялась встреча с писателем-земляком Геннадием Соловьевым (фото)

24 Июль 2017 | новости

Знакомство со школой писатель начал с нашего знаменитого краеведческого музея. Учителем русского языка и литературы Разилей Аполинариевой совместно с коллективом школы и учащимися был организован литературный вечер «Поэзии чарующие ноты…» с участием писателя. После приветственного слова все присутствующие окунулись в добрый мир прежних лет благодаря учащимся, которыми были прочитаны стихотворения, посвященные родным краям, из творчества Геннадия Соловьева. Далее слово было предоставлено почетному гостю. Геннадий Григорьевич рассказал о своем жизненном пути. Яркие воспоминания, красочные моменты жизни сопровождались любимыми стихотворениями писателя, которые он читал наизусть. Увлекательная беседа с писателем продолжилась на улице, где на фоне школы были сделаны фото на память, после чего все присутствующие на мероприятии были приглашены на чаепитие. За душевные разговоры, теплые слова и пожелания автору замечательных жизнеутверждающих строк Геннадию Григорьевичу администрация школы выразила огромную благодарность. Надеемся, что наша теплая встреча оставит добрый след в сердцах и памяти всех присутствующих.

Разиля АПОЛИНАРИЕВА, учитель русского языка и литературы