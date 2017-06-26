В Селочуринской школе работает кружок юных туристов (фото)

24 Июль 2017 | новости

В Селочуринской школе уже долгие годы работает кружок юных туристов. Зимой они путешествуют на лыжах, летом совершают походы в лес, на луга, берега рек, принимают участие в различных слетах. В школьном спортивном зале установили приспособления по скалолазанию, канаты, различные препятствия. Учащиеся с удовольствием посещают этот кружок. Тренер ребят Андрей Афанасьев считается одним из самых опытных в республике. На прошедшем на минувшей неделе в Азнакаево республиканском туристическом слете команда этой школы (состав – Реас Дмитриев, Никита Емельянов, Полина Афанасьева, Игорь Егоров, Валерия Осипова, Диана Антипова) заняла призовое место и стала обладателем Кубка.