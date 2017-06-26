"Вселенная дает знак" - Глава 11

23 Июль 2017 | Литературная страничка

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Дожили! Я в психушке! А вы что подумали? Что папа повёз меня в гости к бабушке с дедушкой?

Прошла уже неделя. Папа так и не приехал. Если честно, я не поверила его словам и совсем не ждала его. Ночь прошла ужасно. Девочка, которая жила со мной в комнате, выла всю ночь и ходила из угла в угол. Я ведь не такая! Я - нормальная!

Я пошла на завтрак, но даже не притронулась к нему. По пути на кухню, меня подозвал главный врач этого "милого дома".

- Девочка, мне нужно рассказать тебе то, на что у твоего отца не хватило смелости.

"Вот, значит, как, папочка?! Ты решил отделаться от меня таким способом?! "- подумала я.

- Ладно, пойдём к скамейке, - сказал доктор. - Твой папа велел мне рассказать тебе правду после того, как ты пробудешь здесь неделю, и в случае, если он не приедет. Как видишь, он не приехал.

- Ага, давайте вашу правду.

- Помнишь, твой отец уезжал в Лондон?

- Помню.

- Так вот, именно там он попал в неприятности. После смерти твоей мамы он больше не мог жить в вашем доме и решил продать его. Он приехал в риэлтерскую фирму и попал к Клери. Твой папа ведь еще молод, и, видимо, понравился ей. Она решила развести его и подсунула другие бумаги. Он подписал их, даже не прочитав. Данные бумаги свидетельствовали о том, что он не продаёт ваш дом, а просто передаёт его ей. Тогда она предложила ему сделку. И он, конечно же, согласился. Клери становилась единоличным владельцем всей вашей территории и женой твоего отца. Он очень сильно переживал из-за этой ситуации, но ничего не мог сделать. Клери стала его ночным кошмаром и врагом, которого пришлось полюбить, иначе он останется на улице ни с чем. Поэтому он привёз тебя сюда.

Доктор посмотрел на меня грустным взглядом и кивнул мне, а я кивнула ему в ответ. Я была в шоке! Я недооценила эту Клери. Она коварная, хитрая женщина! Теперь мне все стало ясно. Бедный папа! А я обвиняла его в измене. Ох, как же я была не права. Я должна помочь папе избавиться от нее! Но, сначала мне нужно выбраться отсюда! Сегодня... Ночью...

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА