Гороскоп на 24 июля

23 Июль 2017 | новости

Соединение Луны и Меркурия в знаке Льва советует направить энергию в коммуникации и в интеллектуальную деятельность. День помогает продемонстрировать артистизм и красноречие, обостряет интерес к актуальной информации. Общение и учеба могут стать необходимым этапом в развитии нового проекта. Обещают успех переговоры и знакомства, хорошо пойдет обсуждение итогов, обмен мнениями, урегулирование интересов. Удачный момент для гармонизации личных отношений, для обмена подарками, обещаниями, эффектными знаками внимания. Хороший результат сулят рекламные акции, презентации, конференции, массовые развлечения, публичные выступления, корпоративные мероприятия.

КОЗЕРОГ

Многим этот день принесет изменение статуса: кое-кто заключит брак, кто-то пойдет на службе на повышение. У каждого Козерога своя дорожка в этой жизни, но шанс стать счастливым представится всем без исключения. Главное — отпустить синицу из рук, чтобы поймать-таки журавля.

ВОДОЛЕЙ

Вам будет очень трудно следить за диетой. В минуты плохого настроения вы способны съесть слишком много сладкого или жирного и излишне нагрузить свою печень. От этого могут произойти печеночные и почечные колики, а также вы ощутите тяжесть в желудке. При таких проблемах полезно пить морковный и капустный соки.

РЫБЫ

Сегодня Рыбы могут отличаться умением производить впечатление, артистизмом, станут заметны их организаторские способности. Но из-за несерьезного отношения к прямым обязанностям у Рыб возможны конфликты с ближайшими родственниками и знакомыми. Не стремитесь к приятному времяпрепровождению — надо бы заняться делами. Самое время для повышения профессионального мастерства и укрепления авторитета.

ОВЕН

Истинное предназначение Овна — творчество. Овен расположен превозносить себя, свои способности. Вряд ли сегодня его будут интересовать проблемы и дела других. Исключением являются люди, которых он искренне любит. Постарайтесь реализовать свои амбиции в творчестве, а в жизни вам нужно быть скромнее.

ТЕЛЕЦ

Этот день символизирует воду. Благоприятны любые процедуры, связанные с водой. Морской отдых творит чудеса, а плавание помогает поддерживать хорошую форму. Если появится шанс выбраться в теплые страны хотя бы на несколько дней, используйте его.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня многие Близнецы будут хозяевами своей собственной судьбы. Даже если некоторые ваши идеи нельзя осуществить на практике, вам следует отдать должное, поскольку вы будете стараться продвигаться вперед. Некоторые ваши попытки увенчаются успехом. Если вы хотите действовать нечестно, это ваше дело, но в таком случае вы должны быть готовыми к осуждению!

РАК

Предстоящий день окажется для Раков не слишком богатым на события, так что вряд ли он запомнится как один из самых выдающихся. Зато и особых проблем не предвидится. Возможны неожиданные осложнения на работе и в личной жизни. Вы сможете найти выход из трудной ситуации; главное — уметь быстро принимать решения.

ЛЕВ

День символизирует иллюзии, бесплодные мечты. Сегодня далеко не все задуманное воплотиться в реальность. Можно не опасаться непредвиденных обстоятельств, неприятных встреч, плохих новостей. Но не следует также рассчитывать на необыкновенное везение в делах, личной жизни.

ДЕВА. Сегодня многим Девам придется брать ответственность за судьбы многих людей, управлять их практическими делами. События этого дня — хорошая школа по решению любых социальных проблем. Решая проблемы других, вам придется обновлять и «перестраивать» собственную личность. В противном случае ваша деятельность будет лишена высокого смысла.

ВЕСЫ

Счастливый день для личных и семейных отношений. Возможно знакомство, завязывание романтических связей с новым знакомым. Пятница подходит для объяснений, помолвки, бракосочетания, семейных торжеств. Хорошее время для медицинского обследования и начала лечения.

СКОРПИОН

Поскольку вы человек целеустремленный и любящий свою работу, в потоке дел для вас достаточно проблемно выделить время для общения с семьей. Однако если вы этого не сделаете, то семья надолго окажется за пределом вашего внимания. Советуем вам строить семейное общение так же целенаправленно, как и производственные контакты. Ведь именно семья дает вам силы для плодотворных действий во внешнем мире.

СТРЕЛЕЦ

Для вас раздвигаются горизонты. Азарт и риск станут движущей силой, и как следствие вероятны перемены. Рискованные операции принесут солидные доходы. Рекомендуется вложить вырученные средства в недвижимость или доходный бизнес.