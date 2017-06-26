МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и граде

Консультация-предупреждение об интенсивности
метеорологических явлений
с 18 час. 23 июля до 18 час. 24 июля
24 июля местами на территории Республики Татарстан ожидаются:
- ночью сильный дождь; локально град.
- ночью и днем гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.
на 24 июля
с 18 час. 23 июля до 18 час. 24 июля
Облачно с прояснениями.
Ночью дождь, местами сильный.
Днем местами небольшой дождь.
В отдельных районах гроза, ночью локально возможен град.
Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +11..+14˚.
Максимальная температура воздуха днем +21..+24˚.
на 25 июля
с 18 час. 24 июля до 18 час. 25 июля
Переменная облачность.
Ночью без осадков.
Днем местами небольшой дождь, возможна гроза.
Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚;
максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.
на 26 июля
с 18 час. 25 июля до 18 час. 26 июля
Переменная облачность.
Ночью небольшой дождь.
Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.
Ветер западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/, при грозе кратковременные усиления до 18 м//с.
Минимальная температура воздуха ночью +11..+16˚;
максимальная температура воздуха днем +21..+26˚.