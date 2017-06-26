МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и граде

23 Июль 2017 | новости Печать

МЧС предупреждает о сильных дождях, грозах и граде

Консультация-предупреждение об интенсивности

метеорологических явлений 

с  18 час.  23 июля  до  18 час.  24 июля

 

24 июля  местами на территории Республики Татарстан ожидаются:

- ночью сильный дождь; локально град.

- ночью и днем гроза с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с.

 

на  24  июля

с 18 час. 23 июля до 18 час. 24 июля

 

Облачно с прояснениями.     

Ночью дождь, местами сильный.

Днем местами небольшой дождь.

В отдельных районах гроза, ночью локально возможен град.

Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами кратковременные усиления до 15-20 м/с. 

Минимальная температура воздуха ночью +11..+14˚.     

Максимальная температура воздуха днем +21..+24˚.

 

 

на  25  июля

с 18 час. 24 июля до 18 час. 25 июля

Переменная облачность.

Ночью без осадков.

Днем местами небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер  юго-западный  6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚;

максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.

 

 

на  26  июля

с 18 час. 25 июля до 18 час. 26 июля

 

Переменная облачность.

Ночью небольшой дождь.

Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами  гроза.

Ветер  западный  6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/, при грозе кратковременные усиления до 18 м//с.

Минимальная температура воздуха ночью +11..+16˚;

максимальная температура воздуха днем +21..+26˚.

 


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