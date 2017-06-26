Кукморян приглашают принять участие в литературном фестивале «Русские рифмы»

22 Июль 2017 | новости

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» с июня по ноябрь 2017 года проводят Литературный патриотический фестиваль «Русские рифмы».

К участию в конкурсе приглашаются молодые прозаики и поэты в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ais.fadm.gov.ru

Информация о начале этапов конкурса и ее результатах будет размещена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://роспатриотцентр.рф, а также в официальной группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/rusrifmy