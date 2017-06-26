Жуткая авария под Мамадышем: погибли двое человек, четверо пострадали

22 Июль 2017 | новости Печать

Жуткая авария под Мамадышем: погибли двое человек, четверо пострадали

Два человека погибли в результате аварии в Мамадышском районе Татарстана, передает пресс-служба МЧС РТ.

Все произошло сегодня ночью. На автодороге столкнулись Infiiniti и ВАЗ-2110». Соответствующая информация поступила на  единый номер вызова экстренных служб 112. На место аварии выехали спасатели. Они нашли там тела двух погибших людей. Кроме того, в результате ДТП пострадали еще четыре человека. На скорой помощи их доставили в Мамадышскую ЦРБ, пишет kazanfirst.ru.


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