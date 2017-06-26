Ришат Шакиров: В Кукморском районе зарегистрировано 3 преступления коррупционной направленности

22 Июль 2017 | Прокуратура

Хотя официальная статистика и говорит, что в нашем регионе общая сумма полученных взяток в прошлом и текущем годах составила 0 рублей, гордиться этим не стоит. К сожалению, подобное отсутствие выявленных фактов получения взяток говорит лишь о недоработке правоохранительных органов, а не о том, что таких преступлений не было вовсе.

Но, тем не менее, в текущем году в нашем районе зарегистрировано 3 преступления коррупционной направленности. А сколько еще из них остались не выявленными?

«Почти все должностные лица берут взятки!» - так заявили в ходе исследования Академии Генпрокуратуры 40 процентов чиновников, получивших реальный срок за совершенные коррупционные преступления. Хочется надеяться, что все-таки в нашем районе статистика менее пугающая.

В первом полугодии текущего года нами выявлено свыше 30 нарушений в указанной сфере. И они не остались без нашего внимания. Реагировали мы по-разному. Там, где нарушения были незначительные и впервые – мы вносили представления об устранении нарушений закона. В случае повтора – возбуждали дело об административном правонарушении. А если закон был преступлен нагло и бесцеремонно – направляли материалы в следственный орган. И по результатам их рассмотрения в дальнейшем были возбуждены уголовные дела.

Отдельного нашего внимания заслуживает вопрос распределения земель. В прошлом и текущем годах по нашей инициативе в муниципальную собственность возвращено 12 земельных участков площадью 1,9 гектара на общую сумму свыше 2,5 миллиона рублей. И в большинстве случаев указанные земли расположены в местах с прекрасной социальной инфраструктурой. Эти земли можно было раздать 30 многодетным семьям – тем, кому они действительно нужны. Главы поселений, имеющие отношение к изготовлению подложных выписок из похозяйственных книг, безнаказанными не остались и были осуждены. Также нами установлено, что подобные преступления имели место быть в 2007-2012 годах.

В прошлом и текущем годах по результатам наших проверок возбуждены уголовные дела в отношении руководителя одного из унитарных предприятий района, который безосновательно выписал себе премию в сумме 25 тысяч рублей и за счет средств предприятия оплачивал стоимость разговоров по личному телефону. На данный момент он ждет своей участи в суде, и приговор еще не вынесен.

Я считаю, что увольнение госслужащих за нарушение антикоррупционного закона — не менее эффективная профилактическая мера. Хотя до сих пор мы не инициировали увольнения в связи с утратой доверия по подозрению в коррупции.

Я убежден, что все наши труды будут оценены по заслугам. Призываю вас совершать как можно больше добрых дел, заботиться о благосостоянии района и его жителей, а не думать о собственном обогащении при исполнении своих служебных обязанностей! Чем богаче и счастливее наш народ, чем богаче и плодороднее наша земля, тем богаче и успешнее мы с вами!