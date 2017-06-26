Фильм «Кукшел егетлэре» примет участие в кинофестивале «Горький fest»

22 Июль 2017 | новости Печать

Фильм «Кукшел егетлэре» примет участие в кинофестивале «Горький fest»

Фильм рассказывает о древнем сакральном татарском обряде «Сэрэн», сохранившимся в селе Кошкино нашего района.

Фильм «Кукшел егетлэре» примет участие в кинофестивале «Горький fest», сообщает агентство «Татар-информ». Этнографическая кинокартина снята на субсидию Министерства культуры республики. Фильм рассказывает о древнем сакральном татарском обряде «Сэрэн» («сэрэн» в переводе с татарского «процесс оповещения»), сохранившимся в селе Кошкино нашего района. Съемочная группа фильма приехала в деревню в день проведения обряда, сняла этот обряд,  во время обряда поговорила с парнями и жителями села. В фильме даны и тексты рекрутских песен, которые исполняют парни.

Премьера фильма состоялась 1 апреля в татарском академическом тетаре имени Галиаскара Камала.  


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