22 Июль 2017 | новости

Фильм «Кукшел егетлэре» примет участие в кинофестивале «Горький fest», сообщает агентство «Татар-информ». Этнографическая кинокартина снята на субсидию Министерства культуры республики. Фильм рассказывает о древнем сакральном татарском обряде «Сэрэн» («сэрэн» в переводе с татарского «процесс оповещения»), сохранившимся в селе Кошкино нашего района. Съемочная группа фильма приехала в деревню в день проведения обряда, сняла этот обряд, во время обряда поговорила с парнями и жителями села. В фильме даны и тексты рекрутских песен, которые исполняют парни.

Премьера фильма состоялась 1 апреля в татарском академическом тетаре имени Галиаскара Камала.