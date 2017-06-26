Поздравляем Исанькину Зямилию Ишмурзовну из Верхнего Кумора с 80-летием!

22 Июль 2017 | Поздравляем!

22 июля у нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки Исанькиной Зямилии Ишмурзовны, проживающей в деревне Верхний Кумор, юбилей – 80 лет.

От всей души поздравляем, желаем крепкого здоровья. Живи на радость нам еще много лет. С пожеланиями муж, дети, сноха, зятья, внуки и правнуки.

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