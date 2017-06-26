Гороскоп на 23 июля

22 Июль 2017 | новости

Мысль о том, что «где-то трава зеленее», не будет давать покоя. Не вздумайте поддаться соблазну, бросить все и устремиться в неизведанные дали. Довольствуйтесь тем, что имеете, тем более что в этот период в вашем доме будет царить атмосфера гармонии и покоя. Зачем же гнаться за призрачным счастьем? 23 числа произойдет новолуние во Льве, которое подарит вдохновение и зарядит оптимизмом. Если вы планируете начинание на выходные, то лучше отложить его на следующую неделю в первые дни растущей Луны. Это отличное время для саморекламы, участия в профессиональных конкурсах и прохождения собеседования.

КОЗЕРОГ

Этот день нельзя назвать фатальным, скорее, это день испытаний. Козероги пройдут через препятствия, испытания, соблазны и жестокий выбор. Не отступайте от задуманного, совершите смелый поступок — и вам покорятся все вершины.

Водолей

К сожалению, этот день не располагает к контактам, партнерским, семейным и любовным отношениям. Выразить свои чувства Водолеям будет довольно трудно. К тому же, вероятны проблемы с детьми или подопечными. Внимательнее следите за детьми во второй половине дня. Не позволяйте им заниматься опасными видами спорта.

РЫБЫ

Внутренняя неуравновешенность Рыб чревата конфликтами с родственниками, соседями и знакомыми. Неудачными будут близкие и дальние поездки. Не планируйте на этот день путешествия, поездки, переезд на новое место жительства.

ОВЕН

День символизирует ложь и обман. Овен подвержен влиянию сплетен, способен делить всех людей на хороших и плохих. В его палитре всего две краски — белая и черная. Старайтесь не прибегать даже к невинной лжи, гак как ваша ложь всегда заметна. Если отбросите все наносное, то можете прослыть образцом светского обхождения, гостеприимства, радушия.

ТЕЛЕЦ

Этот день может раскрыть резервы Тельцов. Обнаружатся такие способности, о которых никто даже не подозревал. Возможны приятные и полезные знакомства. У деловых людей, спортсменов может открыться «второе дыхание». Крепкое здоровье и оптимистический настрой позволят вам браться за самые сложные дела и доводить их до успешного завершения.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваши близкие не столь отходчивы, как вы, и могут запомнить ваши выходки, из-за этого возможно затяжное противостояние в семье. Вам следует сосредоточиться на личной жизни, это в ваших же интересах. Терпение и дисциплина еще никому не помешали.

РАК

Этот день может проверить Раков на прочность. Желающих отнять что-либо у них, как-то навредить Ракам будет предостаточно. Ваша задача — набраться опыта, обзавестись новыми знакомствами и сохранить достигнутое, опираясь на поддержку влиятельных людей.

ЛЕВ

Сегодня у Львов могут произойти неожиданные изменения в материальной сфере. Возможно даже, что материальное положение изменится коренным образом. Не исключены денежные поступления, дорогие подарки. Неплохой момент для проявления всех лучших качеств Льва. Благоприятно планирование отпуска.

ДЕВА

Многие Девы будут скептически относиться к любым рекомендациям, полагаясь лишь на свой опыт и знания. В первую очередь это будет касаться здоровья. Состояние здоровья в немаловажной степени зависит от образа жизни, поведения, но нельзя пренебрегать рекомендациями, вытекающими из индивидуальных особенностей, а именно стихии и зодиакального знака рождения.

ВЕСЫ

Положение планет располагает представителей Весов к улучшению материального положения. Им удастся заработать деньги благодаря новым, оригинальным идеям. При решении вопросов больше полагайтесь на собственные расчеты, а не на мнение авторитетных людей.

СКОРПИОН

Многих будут тяготить семейные обязательства, необходимость воспитания «трудных» подростков. При всей своей занятости, найдите время, чтобы с ними поговорить, чтобы похвалить их за успехи и строго указать на промахи. К тому же, общение с детьми развивает вас как личность.

СТРЕЛЕЦ

В душе не будет бушующих страстей, зато зародившееся чувство будет крепнуть день ото дня. Если вы станете вести себя слишком сдержанно, то, несмотря на свое обаяние, вы погубите привязанность, которая могла бы перерасти в серьезные отношения.