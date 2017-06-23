Роспотребнадзор по РТ предостерег родителей, чьи дети играют со спиннерами

22 Июль 2017 | новости

Как ни странно, взрослые люди тоже крутят спиннер, чтобы снять тревогу.

С приходом лета повсюду начали продавать спиннеры, говорится в сообщении. Игрушка, которую крутят в руках, быстро стала популярной. Интернет завален гаджетами, призванными занять руки, снять нервозность. В России массовое увлечение началось в апреле-мае этого года. Роспотребнадзор совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучит влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.

Роспотребнадзор по РТ рекомендует родителям, которые приняли решение приобрести спиннер ребенку, обратить внимание на следующие моменты:

- не использовать тяжелые металлические спиннеры, а также спиннеры с острыми краями;

- не следует приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук; - поскольку спиннеры продаются в различном ценовом диапазоне в том числе через зарубежные интернет-ресурсы, они могут быть изготовлены из материала, не отвечающего обязательным требованиям, при приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум. В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования;

- если с игрушкой играют дети, следует периодически проверять игрушку на наличие сломанных частей;

- спиннеры со светящимися элементами и с миниатюрными гальваническими элементами питания («часовыми» батарейками) должны использоваться детьми дошкольного возраста под присмотром взрослых во избежание проглатывания или попадания в носовые ходы мелких деталей.

Для ребенка предпочтительно рассматривать спиннер классической формы из 3-х лопастей, желательно пластиковый, и обязательно с закругленными краями. Появляются случаи травмирования детей, которые неосторожно игрались со своим спиннером. Порезы на ладонях, заглатывание мелких деталей и синяки из-за тяжелых вертушек — самые частые увечья у детей.

Как ни странно, взрослые люди тоже крутят спиннер, чтобы снять тревогу. Но все хорошо в меру. Если ребенок или взрослый не расстается с игрушкой, то у него может возникнуть зависимость, от которой нужно избавляться.

Родителям, заметившим, что ребенок слишком часто играет спиннером, стоит быть внимательнее к своему чаду. Вероятно, существуют факторы, повышающие его тревогу. С ребенком важно обсудить его переживания, не делая акцент на игрушке.

У взрослого человека гораздо больший жизненный опыт и интеллект, чем у детей, мы меньше подвержены эффекту «подражания», и если делаем какой-то выбор, то сознательно. Ведь можно купить горные лыжи, велосипед, или пойти любоваться, как течет река.

Справка: Спиннер – это прибор, имеющий одну ось и сохраняющий свое положение постоянно. Пользователь держит пальцами за внутреннюю, неподвижную, часть и раскручивает внешнюю. Спиннер устроен так, что для запуска достаточно легкого касания пальцем. В его состав входят несколько лепестков, обладающих эффектом утяжеления и размещенным по центру подшипником. То есть подшипник, расположен в центре, а лепестки — перпендикулярно относительно его оси. Вес отдельных деталей подобран так, чтобы максимально долго сохранять свободное вращение спиннера.