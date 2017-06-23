В Кукморском районе в частном доме произошел пожар

22 Июль 2017 | Происшествия в Кукморе

21 июля в 12.25 поступило сообщение о горении частного дома, расположенного в селе Туркаш Кукморского района. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Республике Татарстан. Площадь пожара составила 146 квадратных метров. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Уважаемые жители Республики Татарстан! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!