В Кукморском районе в частном доме произошел пожар

22 Июль 2017 | Происшествия в Кукморе Печать

В Кукморском районе в частном доме произошел пожар

Площадь пожара составила 146 квадратных метров

21 июля в 12.25 поступило сообщение о горении частного дома, расположенного в селе Туркаш Кукморского района. Об этом сообщает Главное Управление МЧС России по Республике Татарстан.  Площадь пожара составила 146 квадратных метров. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Уважаемые жители Республики Татарстан! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье и жизни от огня!


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