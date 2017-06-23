МЧС предупредило о грозах с сильным ветром и дождем в Татарстане

22 Июль 2017 | новости Печать

МЧС предупредило о грозах с сильным ветром и дождем в Татарстане

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

 

с  06 час.  до  18 час.  23 июля

Днем и вечером 23 июля  местами на территории Республики Татарстан и в г. Казани ожидаются: сильный дождь; гроза с кратковременными усилениями ветра до 16-21 м/с, град.

 

на  23  июля

с 18 час. 22 июля до 18 час. 23 июля

Переменная облачность. Ночью без осадков. Утром, днем  дождь, местами  сильный; местами  гроза и град. Ветер северо-западный, западный  4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 16-21 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12..+15˚.    Максимальная температура воздуха днем +20..+23˚.

 

на  24  июля

Переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами сильный. Днем местами небольшой дождь. В отдельных районах гроза. Ветер  западный, юго-западный  5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11..+16˚; максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.

 

на  25  июля

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер  юго-западный  6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚; максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.


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