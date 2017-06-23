МЧС предупредило о грозах с сильным ветром и дождем в Татарстане

22 Июль 2017 | новости

Консультация-предупреждение об интенсивности метеорологических явлений

с 06 час. до 18 час. 23 июля

Днем и вечером 23 июля местами на территории Республики Татарстан и в г. Казани ожидаются: сильный дождь; гроза с кратковременными усилениями ветра до 16-21 м/с, град.

на 23 июля

с 18 час. 22 июля до 18 час. 23 июля

Переменная облачность. Ночью без осадков. Утром, днем дождь, местами сильный; местами гроза и град. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 13 м/с, при грозе кратковременные усиления до 16-21 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +12..+15˚. Максимальная температура воздуха днем +20..+23˚.

на 24 июля

Переменная облачность. Ночью в большинстве районов дождь, местами сильный. Днем местами небольшой дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11..+16˚; максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.

на 25 июля

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10..+15˚; максимальная температура воздуха днем +20..+25˚.