Авиашоу «Я выбираю небо!»: «гвоздь» программы – ТУ-160 пролетит в воскресенье в полдень

22 Июль 2017 | новости

Вылет сверхзвукового ракетоносца пройдет над Казанкой.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Юлия Косолапкина). В воскресенье, 23 июля, с 12.00 до 12.15 в рамках авиашоу «Я выбираю небо!» в Казани пройдут показательные выступления тяжелой авиации, в частности сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ТУ-160, самого скоростного в мире самолета с винтовыми двигателями ТУ-95.

«Грандиозное авиашоу впервые пройдет над акваторией Казанки, раньше такого никогда не было», – подчеркнули в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

В прошлые годы авиационный праздник проходил на территории аэродрома «Куркачи» в Высокогорском районе. Кроме того, традиционно авиашоу организовывали в августе, а в этом году его было решено перенести на июль, чтобы совместить с другим знаковым событием — воздушными гонками Red Bull Air Race.

В Минпромторге РТ подчеркнули, что праздник всегда собирает десятки тысяч человек, среди которых не только профессионалы и специалисты авиационной отрасли, но и казанцы и гости столицы, неравнодушные к самолетам.

Организаторы шоу у центра семьи «Казан» готовят в этом году показательные выступления авиамоделистов и байкеров, выставку беспилотных летательных аппаратов. «Праздник дополнят выступлением парашютистов, концертной программой», – подчеркнули в пресс-службе министерства. В этот день состоятся демонстрационные полеты в исполнении настоящих летчиков-асов на самолетах малой авиации «Саванна», «Цетус-704», Як-52, «Цесна 172», «Вильга 35А», «Стинсон 108», Ан-2, одноместном истребителе-биплане смешанной конструкции «Роланд» и летательном аппарате «Дельталет», а также показательные выступления вертолетов.