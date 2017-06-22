В Кукморе ведется работа по очистке зарослей американского клена (фото)

22 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморе ведется работа по очистке зарослей американского клена (фото)

На фото видны густые заросли клена

Как разъясняет Википедия, Клён ясенелистный (клён американский) - опасный инвазионный вид, внедряется в аборигенный растительный покров, вытесняя его. Доминирует в пойменных лесах, полностью останавливает возобновление ив и тополей. В городских и прочих культурных условиях - злостный древесный сорняк. Его пыльца является сильным аллергеном.

Территорию возле железнодорожных путей, что находятся на подъеме горы у прежнего военкомата, очищают от американского клена. Этот оккупант так сильно разросся, что не было видно движущихся поездов.


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