В Кукморе ведется работа по очистке зарослей американского клена (фото)

22 Июль 2017 | новости

Как разъясняет Википедия, Клён ясенелистный (клён американский) - опасный инвазионный вид, внедряется в аборигенный растительный покров, вытесняя его. Доминирует в пойменных лесах, полностью останавливает возобновление ив и тополей. В городских и прочих культурных условиях - злостный древесный сорняк. Его пыльца является сильным аллергеном.

Территорию возле железнодорожных путей, что находятся на подъеме горы у прежнего военкомата, очищают от американского клена. Этот оккупант так сильно разросся, что не было видно движущихся поездов.