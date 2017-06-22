Женщину, стоявшую на остановке, убило молнией

21 Июль 2017 | новости

21 июля в 9 часов на единый номер 112 поступило сообщение о том, что в Республике Марий Эл произошел разряд молнии около остановки, вблизи которой находились люди.

В результате 45-летняя женщина погибла, 53-летний мужчина доставлен в реанимацию Волжской центральной городской больницы, пишет Альметьевск ТВ.

Главное управление МЧС России напоминает:

– не располагайтесь во время грозы рядом с железнодорожным полотном, у высотного объекта без молниеотвода;

– не касайтесь головой, спиной или другими частями тела поверхности скал, стволов деревьев, металлических конструкций;

– во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке и не ловите рыбу;

– не находитесь рядом с включенными электроприборами, проводкой, металлическими предметами, не касайтесь их руками, не располагайтесь вблизи молниезащитного заземления;

– во время грозы постарайтесь сохранить одежду и тело сухим;

– незамедлительно вызовите пожарных и спасателей в случае возникновения пожара от удара молнии, постарайтесь ликвидировать его своими силами.