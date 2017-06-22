Профессор КФУ рассказал о погоде на август в Татарстане

21 Июль 2017 | новости Печать

Профессор КФУ рассказал о погоде на август в Татарстане

По прогнозу завкафедрой метеорологии КФУ, температура в последний месяц лета сохранится в пределах нормы – 17-18 градусов тепла.

В августе в Татарстане среднемесячная температура сохранится в пределах нормы. Об этом сообщил заведующий кафедрой метеорологии Казанского федерального университета, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев, информирует пресс-служба вуза.
 
Профессор отметил, что в августе температура в республике сохранится в пределах нормы — 17-18 градусов тепла, прогнозируется примерно 60 мм осадков. Июль, по его словам, скорее всего, выйдет за верхние границы нормы как по среднесуточным температурам (на 1,5 градуса), так и по выпавшим осадкам (в 1,5 раза), пишет Татар-информ. 


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