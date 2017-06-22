Расписание игр турнира по футболу “Кубок Мухаметшина”

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В Республике
Ученые КНИТУ-КХТИ представили перспективные разработки для нужд Российской армии
Интерес у военных вызвали тонкослойные консервационные покрытия, композиционные бронематериалы, присадки для топлив и ткани, обеспечивающие химзащиту.
10:48 21.07.2017
Интерес у военных вызвали тонкослойные консервационные покрытия, композиционные бронематериалы, присадки для топлив и ткани, обеспечивающие химзащиту.
10:48 21.07.2017