Расписание игр турнира по футболу “Кубок Мухаметшина”

21 Июль 2017 | новости Печать

Расписание игр турнира по футболу “Кубок Мухаметшина”

23 июля

 

15.00 - Квартал - Вахитка

 

16.00 – Аш.Бузи - Олуяз

 

17.00 – степана Разина - Нур Баяна

 

18.00 –– КВВК – Большак-2

 

19.00 – Гарант - Большак

 
 

 

 


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