В Кукморском районе идет заготовка кормов для скота

21 Июль 2017 | новости

Погодные условия хоть и задержали начало полевых работ, но каждое мероприятие идет по плану. По данным, полученным из районного Управления сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день посевные на 26 тысячах гектарах обработаны от вредителей, на 40 тысячах гектарах - от сорняков, на 27 тысячах гектарах - от различных заболеваний. На 26 тысячах гектарах проведена листовая подкормка. Идет заготовка кормов для скота: в хозяйствах заготовлено 87 тысяч тонн сенажа, 14 тысяч тонн сена, собрано 2,5 тонн лекарственных растений.