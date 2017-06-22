В Кукморе появится дом "Город Кукмор"

21 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморе появится дом "Город Кукмор"

По улице Гафиатуллина один за другим появляются многоквартирные дома. В настоящее время здесь ведется работа по строительству дома с надписью "Город Кукмор".


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