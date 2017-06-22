Изменен порядок проведения Роспотребнадзором плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

21 Июль 2017 | Прокуратура

Согласно Постановлению Правительства РФ от 14.06.2017 № 707 "О внесении изменения в Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре" с 1 октября 2017 года в отношении отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 1 июля 2018 года - в отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при проведении плановых проверок будут использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые будут включать в себя перечни вопросов, затрагивающих обязательные требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан.

Предмет плановой проверки будет ограничен только вопросами, включенными в данные проверочные листы.

Перечень отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при проведении с 1 октября 2017 года проверок которых предусматривается использование проверочных листов, будет определен по итогам установления Роспотребнадзором и ФМБА России типов (отдельных характеристик) производственных объектов, категорий риска осуществляемой юрлицами и ИП деятельности или используемых ими производственных объектов.