В Кукморе прошел Сабантуй для ветеранов и инвалидов (фоторепортаж)

21 Июль 2017 | новости

На празднике были отмечены юбиляры, активные участники по различным видам соревнований и конкурсов

В центре «Тылсым» проходят реабилитацию и поправляют здоровье инвалиды и пожилые люди района. Сотрудники учреждения окружают отдыхающих заботой и вниманием, стараются сделать их пребывание в Центре максимально интересным и полезным. Помимо оздоровительных процедур, в Центре проводятся разнообразные культурно-массовые мероприятия, концерты, встречи, праздники. Сегодня на площадке возле Центра был организован Сабантуй.

С приветственным словом к отдыхающим обратилась директор Центра Нурсия Мубаракова. На мероприятие были приглашены прокурор района Ришат Шакиров, имам-мухтасиб района Радиф Тимергалиев, начальник районного отдела социальной защиты Светлана Замалиева, председатель совета ветеранов Мияссар Мансуров, председатель районного общества инвалидов Равиль Нигматзянов, председатель общественного совета района, член общественной палаты Республики Татарстан Альфинур Сабитова и другие.

На празднике были отмечены юбиляры, активные участники по различным видам соревнований и конкурсов.

Собравшихся на праздник своими концертными номерами порадовали творческие коллективы района, ветераны читали стихи, играли на баяне. Желающие могли поучаствовать в таких конкурсах, как подтягивание на турнике, отжимание от земли, бег с коромыслом и ведрами, и другие. Были организованы конкурсы и для детей. Также был накрыт стол, где все могли отведать вкусной горячей каши и ароматного чая.

Эльвира МУБАРАКШИНА, фото автора