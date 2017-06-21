В Набережных Челнах свои двери для учеников откроет новая школа на 1224 места

21 Июль 2017 | новости

В Набережных Челнах завершается строительство самой крупной школы в городе. Школа появится в 36-м комплексе на участке площадью 25 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составила 1 млрд 29 млн рублей.

Открыть ее планируется уже в новом учебном году. Об этом стало известно во время обхода, который провел глава Автограда Наиль Магдеев, сообщает ИА «Татар-информ».

Мэр Набережных Челнов отметил, что строительство школы является существенным вкладом в развитие социальной инфраструктуры города, за что, несомненно, нужно благодарить республику и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Экскурсию по будущей школе провел ее директор Рустем Хузин. По его словам, на сегодняшний день от родителей уже принята тысяча заявок, из них 324 – от родителей первоклашек. Формируется 12 первых классов – от «А» до «М». Но если будут еще заявки, будет увеличиваться число классов.

Прием преподавателей в новую школу идет на конкурсной основе. В итоге из 180 человек отбор прошли более 60 педагогов.

Для учеников будут работать два бассейна. Длина одного - 30 метров, другого, для малышей, в два раза короче. Также будут функционировать два спортивных зала – разные по площади. Один из них будет использоваться для игр в футбол, волейбол, баскетбол и даже для занятий в гандбол. Другой оборудуют стенкой для скалолазания и используют для локальных занятий.

А во дворе оборудуют настоящий стадион для занятий футболом, площадки для игры в волейбол и баскетбол, уличные тренажеры, турники, игровые площадки. Для культурных мероприятий в школе появится актовый зал на 560 мест. Примечательно, что спортивные и культурные комплексы будут функционировать на весь микрорайон.

Наиль Магдеев отметил, учебное заведение должно стать центром культурного и интеллектуального развития микрорайона. Планируется разместить на втором этаже библиотечную зону с возможностью проводить семинары, коворкинги, литературные вчера. Зона будет оснащена компьютерами и другими техническими устройствами для поиска информаций, необходимых для научных, исследовательских работ.

У новой школы будет биолого-химический уклон. В ней предусмотрено размещение мобильных кабинетов, в том числе и лингафонных, конференц-зала. В кабинетах будет действовать режим конференц-связи, использоваться интерактивные панели. Директор школы сообщил, что есть желание запуска собственного школьного телевидения.

Мэр Автограда осмотрел также столовую будущей школы, отделка которой уже фактически завершилась. Он дал указание ускорить установку кухонного оборудования и отладку производства. «Уже через полтора месяца в эту столовую придут 1200 детей. Всех их надо будет обеспечить горячим питанием, причем без сутолоки и промедления. Схему нужно отладить так, чтобы не было сбоев», - подытожил он.