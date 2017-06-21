Расписание игр турнира по футболу “Кубок Мухаметшина”

21 Июль 2017 | новости Печать

Расписание игр турнира по футболу “Кубок Мухаметшина”

22 июля

 

15.00 - Гарант - Олуяз

 

16.00 – Вахитка – Большак-2

 

17.00 – Аш.Бузи - Квартал

 

18.00 –– КВВК – Нур Баяна

 

19.00 – Степана Разина - Большак


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