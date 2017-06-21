В Кукморском районном ветеринарном объединении 23 животноводам вручены удостоверения об окончании курсов по навыкам оказания первой ветеринарной помощи. Теоретическая часть обучения проведена преподавателями Казанской ветеринарной академии, практическая часть – в обществе «Восток».
В Кукморе 23 животновода получили удостоверения
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