В Кукморе 23 животновода получили удостоверения

21 Июль 2017 | новости

В Кукморском районном ветеринарном объединении 23 животноводам вручены удостоверения об окончании курсов по навыкам оказания первой ветеринарной помощи. Теоретическая часть обучения проведена преподавателями Казанской ветеринарной академии, практическая часть – в обществе «Восток».