101-летняя женщина родила 4-килограммового ребенка

20 Июль 2017 | новости

101-летняя женщина в Италии родила 4-килограммового ребенка. Возможным это стало после пересадки яичников. До этого старейшей матерью в истории считалась жительница ЮАР, которая родила в возрасте 92 лет.

Некоторые медики раскритиковали своих коллег, сделавших операцию женщине в столь почтенном возрасте. Пересадку провел доктор Александро Пополиччи в частной клинике в Турции — в Евросоюзе существует запрет на подобные процедуры.

Для 101-летней женщины Анатолии Вертаделлы это уже 17 ребенок. В возрасте 48 лет, когда у нее уже было 16 детей, она заболела раком яичников, пишет newizv.ru.

Муж Вертаделлы умер еще в 1998 году. Донора спермы она нашла в интернете — это 26-летний католик, что принципиально важно для набожной матери. Она признается в любви покойному мужу и намерена остаться вдовой до самой смерти. Беременность же была нужна ей для осуществления высшего замысла.

Доктор Пополиччи утверждает, что никто не вправе осуждать эту женщину: она родила прекрасного, здорового малыша. В мире, где многие дети рождаются случайно или оказываются никому не нужны, следует радоваться за малыша, у которого будет большая любящая семья.

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