В Кукморе продолжается проект "Городу это не к лицу"

21 Июль 2017 | новости Печать

В Кукморе продолжается проект "Городу это не к лицу"

Активных обозревателей ожидают подарки

В рамках Года экологии и общественных пространств в Республике Татарстан районная газета объявляет проект «Городу это не к лицу». Для участия необходимо сфотографировать свалки, запущенные, неубранные места в районе и прислать их в редакцию. К концу года будут подведены итоги, а самых активных обозревателей ожидают подарки. Фотографии можно отправить на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript  или по  WhatsApp (ватсап) на номер 89655888688.


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