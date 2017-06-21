Поздравляем Чекмареву Надежду Павловну из Ош.Юмьи с 70-летием!

21 Июль 2017 | Поздравляем! Печать

Поздравляем Чекмареву Надежду Павловну из Ош.Юмьи с 70-летием!

На днях нашей дорогой маме Чекмаревой Надежде Павловне, проживающей в деревне Ошторма Юмья, исполнилось 70 лет. 

Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем, чтобы еще долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют. Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!

С уважением, твои родные.

 


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