Поздравляем Чекмареву Надежду Павловну из Ош.Юмьи с 70-летием!

Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем, чтобы еще долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют. Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!
С уважением, твои родные.
21 Июль 2017 | Поздравляем! Печать
На днях нашей дорогой маме Чекмаревой Надежде Павловне, проживающей в деревне Ошторма Юмья, исполнилось 70 лет.
Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем, чтобы еще долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют. Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!
С уважением, твои родные.
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