Поздравляем Чекмареву Надежду Павловну из Ош.Юмьи с 70-летием!

21 Июль 2017 | Поздравляем!

Поздравляем тебя с юбилеем. Желаем, чтобы еще долгие годы твоя мудрость помогала нам в жизни, твоя забота дарила тепло и уют. Желаем крепкого здоровья, долголетия, радости и счастья!

С уважением, твои родные.