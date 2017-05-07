Оперативный прогноз погоды по Татарстану

04 Июнь 2017 | новости

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

на 5 июня

с 18 час. 4 июня до 18 час. 5 июня

Облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +1..+4˚.

Максимальная температура воздуха днем +14..+17˚.

на 6 июня

с 18 час. 5 июня до 18 час. 6 июня

Облачно с прояснениями.

Ночью местами; днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, юго-западный: 6-11, местами порывами до 18 м/с, при грозе до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º, на западе до +12º;

максимальная температура воздуха днем +12..+17º.

на 7 июня

с 18 час. 6 июня до 18 час. 7 июня

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь;

Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, северо-западный:5-10, местами порывами до 14 м/с, при грозе до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º;

максимальная температура воздуха днем +15..+20º.