Оперативный прогноз погоды по Татарстану

04 Июнь 2017 | новости Печать

Оперативный прогноз погоды по Татарстану

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ

 

на  5 июня 

с 18 час. 4 июня до 18 час. 5 июня 

 

Облачно с прояснениями.    

Местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +1..+4˚.  

Максимальная температура воздуха днем +14..+17˚.

на  6 июня 

с 18 час. 5 июня до 18 час. 6 июня 

Облачно с прояснениями.

Ночью местами;  днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, юго-западный:  6-11, местами порывами до 18 м/с, при грозе до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º, на западе до +12º;

максимальная температура воздуха днем +12..+17º.

 

на  7 июня 

с 18 час. 6 июня до 18 час. 7 июня 

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь;

Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.

Ветер западный, северо-западный:5-10, местами порывами до 14 м/с, при грозе до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º;

максимальная температура воздуха днем +15..+20º.


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