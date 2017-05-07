Оперативный прогноз погоды по Татарстану

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
на 5 июня
с 18 час. 4 июня до 18 час. 5 июня
Облачно с прояснениями.
Местами небольшой дождь.
Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +1..+4˚.
Максимальная температура воздуха днем +14..+17˚.
на 6 июня
с 18 час. 5 июня до 18 час. 6 июня
Облачно с прояснениями.
Ночью местами; днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.
Ветер западный, юго-западный: 6-11, местами порывами до 18 м/с, при грозе до 20 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º, на западе до +12º;
максимальная температура воздуха днем +12..+17º.
на 7 июня
с 18 час. 6 июня до 18 час. 7 июня
Облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшой дождь;
Днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, местами гроза.
Ветер западный, северо-западный:5-10, местами порывами до 14 м/с, при грозе до 20 м/с.
Минимальная температура воздуха ночью +4..+9º;
максимальная температура воздуха днем +15..+20º.