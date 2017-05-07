Неудачная попытка

04 Июнь 2017 | Литературная страничка

Детство - самое беззаботное и счастливое время. Время самых светлых и смелых мечтаний. Оно полно разнообразия и насыщено самыми разными событиями, от самых смешных, а порой и до обидных. Иногда такие случаи меняют всю жизнь человека.

Я росла обычным ребенком, в обычной семье. Брат, я, папа, мама и кот – вся наша дружная семья. Жили мы в обычной двухкомнатной квартире с небольшой площадью. Квартира была хоть и небольшая, но уютная, и мест хватало всем. Жили дружно и весело: по выходным мама пекла капустные пирожки, летом папа брал нас на рыбалку, по пятницам всей семьей смотрели «Поле Чудес». Я была младшей, поэтому и баловали меня чаще, чем других. «Оставь меня сестренке, поделись с ней, не обижай ее, уступи ей», - слышалось в нашем доме нередко. Такое внимание к моей небольшой персоне иногда, конечно же, не нравилось брату. И часто при отсутствии родителей мои права были ущемлены.

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