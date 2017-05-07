В Кукморе прошел рейд по проверке санитарного состояния улиц (фото)

Весна – время строек, ремонта. Одни ремонтируют свои дома, другие обновляют заборы. Поэтому на придомовых территориях многих домов можно увидеть такие стройматериалы, как кирпичи, щебень, песок, доски. Но с какой бы целью они не использовались, должно быть разрешение от Исполнительного комитета города на определенный срок для их хранения или стройматериалы должны быть размещены на территории личного хозяйства. А некоторые груды камней, песка, которые «украшают» придомовую территорию, уже обросли сорняками. А есть такие дома, перед которыми лежат дрова, или же они сложены вдоль забора. Не стоит забывать, что на размещение привезенных дров дается только 5 дней.

Мы не первый раз выходим в рейд с Валентином Ивановым, поэтому в состоянии сравнить, произошли ли изменения по сравнению с прошлым годом, устранены ли беспорядки, приняты ли меры.

И нынче мы выяснили, что хозяева некоторых домов по улицам Степана Разина, Чернышевского, Яруллина, Ибрагимова, Пабло Неруды, Казанцева, Хади Такташа, Ломоносова, Нариманова, Садовой, Льва Толстого, Пионерской, Планетарная строительные материалы складывают на улице, перед домом.

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