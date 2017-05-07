Учитель подрался с учеником на уроке (видео)

03 Июнь 2017 | новости

Журналист KazanFirst разбиралась в скандальной истории, которая произошла в одной из районных школ республики.

Видеоролик, снятый на мобильный телефон, прислал в редакцию издания наш читатель. Судя по интерьеру класса, действие происходит на уроке технологии. Агрессивный ученик наскакивает на учителя, а тот отвечает ударом на удар. В какой-то момент в руке подростка появляется «оружие» — металлическая линейка, но преимущество все равно на стороне педагога. Школьник несколько раз падает, но, поднявшись, снова наступает. Вокруг дерущихся толпятся ученики, однако большинство даже не пытается ни урезонить одноклассника, ни позвать взрослых на помощь. — Ох, на Ютубе хорошее видео выйдет! — слышится реплика из «зрительских рядов». Мальчика, который попытался оттащить ученика от учителя, юные зрители самого тут же просят не вмешиваться. Трудовик периодически приговаривает: «Ты со мной не совладаешь». Ученик обзывает его «дебилом», «бараном» и «жирафом». При этом называет на «вы» и все время повторяет: «Вы же первый начали».

Как выяснилось, действие происходит в одной из сельских школ республики. Директор, с которым связалась журналист издания KazanFirst, отказался давать комментарии относительно этого случая.

— Про этот ролик мы знаем, — откликнулся начальник районного Управления образования, где произошел конфликт. — Там видно, что начинает ребенок. Он был в возбужденном состоянии. Я с мальчиком поговорил, а также с родителями и с учителем. Версию обеих сторон я знаю — каждая утверждает свое.

По словам начальника, родители мальчика и учитель между собой договорились, что никто не будет писать заявление, поэтому руководство школы не знало про этот конфликт. Но видео попало в интернет, и теперь в ситуации разбирается прокуратура.

— Вот ведь сейчас какие люди! — посетовал собеседник издания. — Если даже авария случается, они не бегут помогать, а стоят и снимают. Проблема в этом. Так и здесь. Хоть бы кто-нибудь побежал бы и директора школы позвал. Один хотел разнять, а другие же говорят: «Не суйся не в свое дело!».

Как сообщила KazanFirst Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина, к ней видеоролик попал 18 мая (каким образом — она не уточнила).

— Мы убедились, что это не инсценировка и событие имело место быть в конкретном образовательном учреждении республики, — рассказала она. — Сразу были организованы проверочные мероприятия. Педагог, который является участником этих неприглядных сцен, был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Для принятия процессуальных решений мы обратились в правоохранительные органы. 23 мая прокуратура внесла представление о том, что они усматривают серьезные нарушения. Была дана правовая оценка действиям педагога, директору школы, завучу по воспитательной работе и другому педагогу, который, как видно на видео, зашел в класс, посмотрел и вышел. На сегодняшний день мне известно, что учитель уволен, но проверка продолжается.

Однако попытка журналиста KazanFirst узнать, что называется, из первых уст о результатах проверки не увенчалась успехом. В пресс-службе прокуратуры Татарстана, куда был направлен устный запрос 30 мая, изданию сообщили, что не могут дозвониться до прокурора Сабинского района. В приемной, с которой удалось связаться журналисту издания, сообщили, что проверкой по видеоролику занимался лично прокурор района, но он в отпуске, а кроме него никто не может дать информацию.

На момент публикации материала журналист KazanFirst так и не получила ответа на запрос в пресс-службу прокуратуры Татарстана.