В ДТП погибли пять человек (фото)

Дорожная авария с погибшими произошла на трассе в Тетюшском районе, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как выяснилось, в 16.26 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на 28-километре трассы Апастово – Тетюши вблизи села Льяшево столкнулись «Лада Гранта» и «Шевроле Кобальт».

В результате ДТП пострадали семь человек, пять из них погибли.

В «Шевроле Кобальт» ехали 5 человек, среди них ребенок – трое взрослых погибли, двое получили травмы.

В «Ладе Гранте» находились два человека – водитель и пассажир, оба погибли.

По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель «Лады Гранты» выехал на полосу встречного движения.

Пожарные и спасатели достали пострадавших из разбитых автомобилей, оказали им первую помощь и передали медикам, которые доставили их в Буинскую ЦРБ. После чего пожарные и спасатели при помощи специального гидравлического инструмента извлекли из разбитых автомобилей тела погибших.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства случившейся аварии.