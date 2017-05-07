Перечислены продукты, от которых невозможно потолстеть

03 Июнь 2017 | новости

Эксперты в области диетологии из США рассказали о продуктах, которые можно есть столько, сколько хочется, — без риска набрать лишний вес. Первое место в этом рейтинге заняли всем известные огурцы.

На страницах издания «ВладТайм» эксперты назвали огурцы «уникальным овощем» — их употребление в каком угодно количестве не заставить фигуру располнеть, поскольку в основном они состоят из воды. Если учесть, что в огурцах содержится целый ряд хорошо усваиваемых минералов и витаминов, то их влага еще и крайне полезна для здоровых функций организма, пишет источник.

Кроме того поразительно низкокалорийным является сельдерей, отметили диетологи. Лишь немногим больше калорий (20 на 100 граммов продукта) содержат помидоры, которые заняли третье место в списке.

«Также нельзя забывать о чернике, голубике, грейпфрутах, брокколи и листовом салате. Все этим продукты отличаются незначительным количеством калорий, поэтому есть их можно совершенно без каких-либо опасений», — констатировали врачи.