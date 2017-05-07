На трассе Казань-Шемордан произошло столкновение двух автомобилей

03 Июнь 2017 | новости

2 июня в 17.57 в Тюлячинском районе на 66-м километре автодороги Казань-Шемордан произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РТ.

Данные о причинах ДТП и количестве пострадавших уточняются. К ликвидации последствий происшествия привлекались: 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 4 человека, 1 единица техники.

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