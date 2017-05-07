Из животноводческого предприятия украли стадо коров на сумму более 400 тысяч

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Татпресса.ру
Ущерб одному из животноводческих предприятий района составил 430575 рублей. По подозрению в краже 8 голов крупного рогатого скота задержаны двое рабочих этого же предприятия.
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Татпресса.ру
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