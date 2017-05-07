Из животноводческого предприятия украли стадо коров на сумму более 400 тысяч

03 Июнь 2017 | новости

Ущерб одному из животноводческих предприятий района составил 430575 рублей. По подозрению в краже 8 голов крупного рогатого скота задержаны двое рабочих этого же предприятия.

Установлено, что в период с февраля по 21 мая 2017 года 54-летний житель села Каракули и 40-летний ранее судимый житель села Юхмачи похитили скот свободным доступом с территории животноводческого комплекса.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, в настоящее время похищенные животные возвращены владельцу.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.