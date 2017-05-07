Библиотека Кукморской школы №3 запустила фотопроект «Читать модно!» (фото)

03 Июнь 2017 | новости

Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино, интернетом. Издатели понимают: ситуация стала критической. Пришло время в нее вмешаться, и, в первую очередь, представителям книжной отрасли.

Издательство «Эксмо», совместно с известными российскими медиа-персонами и деятелями культуры, разработало социально-информационный проект, призванный привлечь внимание молодежи к чтению книг как к необходимой составляющей на пути к развитию и самореализации. Партнерами «Эксмо» по акции стали: Ксения Собчак, Ольга Шелест, Антон Комолов, Артемий Троицкий и Илья Лагутенко.

Кампанию издательства трудно назвать консервативной. В достаточно провокационной манере успешные, талантливые и знаменитые люди решили рассказать о своих читательских предпочтениях и обратиться к своим поклонникам с призывом: «Читай книги — будь Личностью!»

Школьная библиотека взяла эту идею за основу и решила сделать свой фотопроект «Читать модно!». Главными действующими лицами выступают педагоги школы, которые в зависимости от своих читательских предпочтений рекламируют какое-либо произведение художественной литературы. Задача проекта – привлечь внимание учащихся к произведениям художественной литературы, используя искусство фотографии. Каждая фотография содержит фразу, передающую главную идею книги, а также - название данного произведения. Учителя выступают в качестве поводырей в мир литературы. В библиотеке оформлен баннер, а в стенах школы - фотогалерея. Что из этого получилось, смотрите сами!

Проект не завершился! В следующем учебном году планируется вторая волна. Есть надежда, что будет такое же количество желающих принять участие в проекте «Читать модно! Дети».

Наиля ШАФИГУЛЛИНА

педагог-библиотекарь

Кукморской средней школы №3