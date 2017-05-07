Задача этого года - озеленить Кукмор (фото)

03 Июнь 2017 | Год экологии

В этом году была поставлена задача: выполнить работы по озеленению города и деревень. На сегодняшний день силами коллективов школ, детских садов, разных предприятий и организаций, работников культуры посажено 1437 кустарников, 8759 деревьев и еще планируется посадить 4910 саженцев. В этом благом деле активное участие приняло и Манзарасское сельское поселение. Об этом мы поговорили с главой поселения Рашидой Хабибуллиной.

- В этом году в Манзарасском сельском поселении была проделана большая работа по озеленению окрестности, - сказала она. – На обочины дорог, ведущих к улицам Молодежная, Юности, Тукая деревни Качимир были посажены саженцы ели, сосны, декоративного тополя.

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