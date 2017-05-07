Минобороны РФ огласило итоги расследования крушения Ту-154 над Черным морем

02 Июнь 2017 | новости

Министерство обороны России обнародовало итоги расследования крушения Ту-154 над Черным морем. Об этом сообщают «РИА Новости» .

Сообщается, что причиной катастрофы могли быть ошибочные действия командира экипажа.

- Завершено расследование авиакатастрофы самолета Ту-154. По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что комиссия внимательно проанализировала все обстоятельства и не нашла нарушений, касающихся рассадки пассажиров, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 150 килограммов.

- Не было установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов, - говорится в заключении.